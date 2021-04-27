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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 792

В Актау новые внутримикрорайонные дороги появятся в Шыгыс-2 и Шыгыс-3

В этом году начнётся строительство автомобильной дороги в микрорайонах Шыгыс-2,3. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото из доступных источников
По данным пресс-службы городского акимата, общая протяжённость дороги составит 9980,73 метра. Всего будет охвачено около 30 улиц.

В Актау новые внутримикрорайонные дороги появятся в Шыгыс-2 и Шыгыс-3


- Для начала данных работ из местного бюджета выделена часть средств. В связи с чем пока будет отремонтирована определённая часть дороги. Была проведена встреча с жителями, и принято решение начать ремонтные работы с центральных улиц, где большой поток автомобилей. Проектно-сметная документация готова. Подрядная организация определена - ТОО Altynzhol Group, - рассказал главный специалист отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бекасыл Алкамов.

Кроме того, в акимате отметили, что в рамках данных работ планируется построить тротуар общей площадью - 20488 квадратных метров.



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Комментарии ( 2 )

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Исатай (Посетители) Сегодня, 16:17
Sebast1anBach,
Так ещё ничего не провели. Провели канализацию, но в нее ещё никто не врезался.
 
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Sebast1anBach (Посетители) Сегодня, 14:45
Ну где-же вы жители этих микрорайонов, когда нужно жаловаться, что нет дорог, тогда вы первые, когда нужно сказать спасибо, вас с огнем не найдешь, странно все, все хорошее это так должно быть, а негатив, это мы любим.

Начиная терять веру в людей, культура "отмены" во всей красе.
 
 

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