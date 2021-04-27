В Актау новые внутримикрорайонные дороги появятся в Шыгыс-2 и Шыгыс-3

По данным пресс-службы городского акимата, общая протяжённость дороги составит 9980,73 метра. Всего будет охвачено около 30 улиц.- Для начала данных работ из местного бюджета выделена часть средств. В связи с чем пока будет отремонтирована определённая часть дороги. Была проведена встреча с жителями, и принято решение начать ремонтные работы с центральных улиц, где большой поток автомобилей. Проектно-сметная документация готова. Подрядная организация определена - ТОО Altynzhol Group, - рассказал главный специалист отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бекасыл Алкамов.Кроме того, в акимате отметили, что в рамках данных работ планируется построить тротуар общей площадью - 20488 квадратных метров.