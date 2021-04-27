После налёта диких обезьян: Сломанные пальмы на набережной Актау сняли на видео

Фото Рашида Исмагилова
Пальмы на набережной Актау пострадали от рук вандалов.
Неизвестные сломали обшивку стволов и вырвали несколько листьев. Возможно также, что листья выпали из-за ветра.
На кадрах видно, что «чешуйки» на стволах выломали, а внутри оставили мусор.
Напомним, пальмы на набережной Актау установили весной 2019 года.
Зимой этого же года деревья начали «сбрасывать листву» из-за сильного ветра.
Неизвестные сломали обшивку стволов и вырвали несколько листьев. Возможно также, что листья выпали из-за ветра.
На кадрах видно, что «чешуйки» на стволах выломали, а внутри оставили мусор.
Напомним, пальмы на набережной Актау установили весной 2019 года.
Зимой этого же года деревья начали «сбрасывать листву» из-за сильного ветра.