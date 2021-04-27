Школьники села Боранкул Бейнеуского района выращивают овощи в теплице

По её словам, теплица — это среда, которая не только расширяет горизонты биологического познания учащихся, но и воспитывает трудолюбие.Площадь теплицы, которая расположена во дворе школы, 24 квадратных метра. Длина-восемь, ширина-три метра.- Учитывая, что в нашу область, в основном, овощи поступают извне, очень радует, что мы наладили мини-тепличное хозяйство. Здесь выращивают огурцы, помидоры, зелёный перец, укроп и листья салата. В теплице постоянно ведётся практическая работа с учащимися. В частности, во время урока биологии проводятся исследования на различные темы, а также экологические акции, - сказала Улмекен Бисенгалиева.Кроме этого, в теплице проводится арт-терапия. Упражнения способствуют формированию мелкой моторики у детей, расширяют область познавательного процесса.