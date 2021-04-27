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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

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Школьники села Боранкул Бейнеуского района выращивают овощи в теплице

В средней школе села Боранкул Бейнеуского района имеется теплица для выращивания овощей. В свободное время школьники занимаются уходом за ними. Об этом сообщила директор сельской школы Улмекен Бисенгалиева.

Фото пресс-службы ведомства
По её словам, теплица — это среда, которая не только расширяет горизонты биологического познания учащихся, но и воспитывает трудолюбие.

Площадь теплицы, которая расположена во дворе школы, 24 квадратных метра. Длина-восемь, ширина-три метра.

Школьники села Боранкул Бейнеуского района выращивают овощи в теплице



- Учитывая, что в нашу область, в основном, овощи поступают извне, очень радует, что мы наладили мини-тепличное хозяйство. Здесь выращивают огурцы, помидоры, зелёный перец, укроп и листья салата. В теплице постоянно ведётся практическая работа с учащимися. В частности, во время урока биологии проводятся исследования на различные темы, а также экологические акции, - сказала Улмекен Бисенгалиева.

Школьники села Боранкул Бейнеуского района выращивают овощи в теплице


Школьники села Боранкул Бейнеуского района выращивают овощи в теплице


Кроме этого, в теплице проводится арт-терапия. Упражнения способствуют формированию мелкой моторики у детей, расширяют область познавательного процесса.



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