В Актау затопило строительный рынок «Жайык»

Администрация рынка «Жайык» прислала в редакцию Lada.kz видео, на кадрах которого видно, что всю территорию рынка затопило.- Нам пришлось ждать несколько часов сотрудников коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» для того, чтобы они перекрыли воду в коллекторе. Всю территорию рынка затопило. Если честно, нам повезло, что не затопило рынок внутри, и никто из торговцев не пострадал. Вдоль стен мы своими силами выкладывали мешки со строительными смесями, чтобы вода не просочилась дальше. Единственное, водой залило подвал рынка, - жалуется администрация рынка.Со слов администрации рынка, они намерены добиваться возмещения ущерба.