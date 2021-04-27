Визит премьера: Аскар Мамин в ходе рабочей поездки прибыл в Мангистау

Фото предоставлено акиматом Мангистауской области

Сегодня, 27 апреля, горожане сообщали об увеличении нарядов полиции в Актау и пригороде. Как стало известно из информации, предоставленной акиматом Мангистауской области, в регион с рабочим визитом прибыл премьер-министр РК Аскар Мамин.



В ходе визита он посетил ряд строящихся объектов в регионе и ознакомился с ходом вакцинации жителей Мангистау.