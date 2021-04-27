«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Апреля
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.42 KZT
  • €1 = 518.05 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 1700

Визит премьера: Аскар Мамин в ходе рабочей поездки прибыл в Мангистау

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения.

Фото предоставлено акиматом Мангистауской области
Сегодня, 27 апреля, горожане сообщали об увеличении нарядов полиции в Актау и пригороде. Как стало известно из информации, предоставленной акиматом Мангистауской области, в регион с рабочим визитом прибыл премьер-министр РК Аскар Мамин.

В ходе визита он посетил ряд строящихся объектов в регионе и ознакомился с ходом вакцинации жителей Мангистау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 20:34
Покажите ему схрон бракашей... Пусть облизывается...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • arelav_74
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:19
Ну судя по тому что Мамин стоит на фоне бутафории, а не клеточных батарей с курами,птицефабрика до сих пор не заработала.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Исатай (Посетители) Сегодня, 19:08
Почему о том, что у нас открылась птицефабрика и господин Мамин приехал её открывать мы узнаем из республиканских СМИ?

https://www.zakon.kz/amp/5066875-v-mangistauskoy-oblasti-nachala-rabotu.html
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика