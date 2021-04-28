Министр по чрезвычайным ситуациям проведёт встречу с мангистаусцами

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Фото предоставила пресс-служба ДЧС региона

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретится с населением в онлайн-формате 21 мая в 11:00.



Вопросы и предложения можно отправить на электронный адрес: ps@emer.kz или по телефонам Call-центра: 8(7172) 32-32-89, 53-32-79.



Отчётная встреча будет транслироваться в прямом эфире на официальном интернет-ресурсе министерства, а также на официальных страницах в Facebook, Instagram и на канале Youtube.