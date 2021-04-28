Водителя наказали за спецсигнал на автомобиле в Актау

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По материалам дела, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 с установленным специальным звуковым сигналом был остановлен напротив дома №6 в 26 микрорайоне. Выяснилось, что у автовладельца не было соответствующего разрешения на спецсигнал.



Постановлением суда от 27 апреля водитель внедорожника признан виновным по части 2 статьи 603 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Ему наложен штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть 72 925 тенге.



Для справки:



Статья 603 часть 2 - Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации).



Наказание влечёт штраф на физических лиц в размере 25, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных устройств.