На ямочный ремонт в Актау выделили 62 миллиона тенге

- Это в три раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году было восстановлено 3 000 квадратных метров, - отметили в акимате.

Работы по ямочному ремонту начались в марте и продолжатся до конца года. До настоящего времени уже отремонтировано 2350 квадратных метров дорог.В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки. В текущем году планируется обновить дорожную разметку общей площадью 39 794 квадратных метров. Эти работы начались в апреле и на сегодняшний день выполнены на площади 8210,5 квадратных метров.Кроме того, в городе насчитывается 380 пешеходных переходов. На сегодня на 161 из них обновили покраску. В соответствии с графиком данные работы будут продолжены.В этом году начнётся строительство автомобильной дороги в микрорайонах Шыгыс-2,3. На эти цели из бюджета выделена часть средств.По итогам 2020 года, в Актау проведён средний ремонт 2,5 километра автодороги №21 и 6 (от пересечения 26, 24 и 28А до 22 микрорайонов).Помимо этого, в 2020 году начаты работы по строительству внутрипоселковой автомобильной дороги жилого массива «Рауан». В рамках программы «Ауыл Ел Бесігі» будут выделены средства и продолжены работы.На ряду с ремонтом центральных дорог будут отремонтированы внутримикрорайонные дороги. В 2020 году в пяти микрорайонах: 2, 6, 7, 12, 26 и 27 восстановлены автомобильные и пешеходные дорожки, проведен ремонт игровых и спортивных площадок. Данные работы будут возобновлены в 2021 году. При поддержке компании «NCOC» планируется благоустроить еще пять микрорайонов: 5, 8, 9, 13 и 28.В акимате добавили, что разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству 1, 4, 14, 22, 28А и 29 микрорайонов и планируется разработка проектно-сметной документации по благоустройству 1А, 3, 3А и 3Б микрорайонов.