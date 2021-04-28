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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:27

Просмотров: 455

Благодатный огонь прибудет в Актау

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Актау 2 мая, передаёт новостной портал Sputnik Казахстан.

Фото из доступных источников
Представители православной церкви Казахстана отправятся за Благодатным огнём в Израиль в эту субботу, 1 мая. В ночь на воскресенье, 2 мая, его привезут в Актау, Нур-Султан и Алматы.

Благодатный огонь планируется доставить чартерным рейсом, который сначала полетит в Актау, осуществит дозаправку, затем отправится в Нур-Султан, а после - в Алматы.

По прибытии в Актау местные священники возьмут огонь и далее его повезут во все западные города Казахстана.

- Пока информация предварительная. От нас, как всегда, полетит делегация представителей церкви. Все трое человек привиты, у них есть документы, которые свидетельствуют о том, что они прошли вакцинацию от коронавируса, - сказал пресс-секретарь Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане протоиерей Евгений Иванов.


В настоящий момент ситуация пока остаётся неясной. Всё дело в столкновения мусульманской молодёжи со стражами порядка в Старом городе Иерусалима.

- Непонятно, выпустят ли наших представителей из самолёта, получат ли они возможность быть на богослужении, потому что там были некоторые волнения в Иерусалиме, будут ли пропускать иностранные делегации – пока не знаем. Всё выяснится уже по ходу. Но в любом случае огонь будет доставлен. Например, в прошлом году, когда ситуация была ещё тяжелее из-за начала пандемии, то колбу с огнём подвезли к трапу самолёта, и наши забрали его в Казахстан, - рассказал Евгений Иванов.



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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 22:22
Авиакомпании делают исключение ради служителей церкви и разрешают провозить источники огня в своих самолетах? hypnosis
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 22:22
Приятно осознавать, что люди занимаются НАСТОЯЩИМ делом.
 
 

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