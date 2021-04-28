Благодатный огонь прибудет в Актау

- Пока информация предварительная. От нас, как всегда, полетит делегация представителей церкви. Все трое человек привиты, у них есть документы, которые свидетельствуют о том, что они прошли вакцинацию от коронавируса, - сказал пресс-секретарь Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане протоиерей Евгений Иванов.

- Непонятно, выпустят ли наших представителей из самолёта, получат ли они возможность быть на богослужении, потому что там были некоторые волнения в Иерусалиме, будут ли пропускать иностранные делегации – пока не знаем. Всё выяснится уже по ходу. Но в любом случае огонь будет доставлен. Например, в прошлом году, когда ситуация была ещё тяжелее из-за начала пандемии, то колбу с огнём подвезли к трапу самолёта, и наши забрали его в Казахстан, - рассказал Евгений Иванов.

Представители православной церкви Казахстана отправятся за Благодатным огнём в Израиль в эту субботу, 1 мая. В ночь на воскресенье, 2 мая, его привезут в Актау, Нур-Султан и Алматы.Благодатный огонь планируется доставить чартерным рейсом, который сначала полетит в Актау, осуществит дозаправку, затем отправится в Нур-Султан, а после - в Алматы.По прибытии в Актау местные священники возьмут огонь и далее его повезут во все западные города Казахстана.В настоящий момент ситуация пока остаётся неясной. Всё дело в столкновения мусульманской молодёжи со стражами порядка в Старом городе Иерусалима.