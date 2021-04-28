Светофор накренился в Актау

Накренившийся светофор на перекрестке между 18, 19, 19А и 20 микрорайонами сфотографировали сегодня вечером, 28 апреля. До этого он функционировал стабильно.По предположению автора снимка, светофор мог наклониться после дорожной аварии или из-за сильного ветра.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.