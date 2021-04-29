Мангистауская область перешла в «желтую» зону по распространению CoViD-19

Иллюстрация к материалу
По данным Informburo.kz, в «красной» зоне десять регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.
В «желтой» зоне yf[jlzncz четыре региона: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Мангистауская области.
⠀
В «зеленой» зоне три региона: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «красной» зоне.
От того, в какой зоне находится регион, зависит ослабление или усиление карантинных ограничений.
В «желтой» зоне yf[jlzncz четыре региона: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Мангистауская области.
⠀
В «зеленой» зоне три региона: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «красной» зоне.
От того, в какой зоне находится регион, зависит ослабление или усиление карантинных ограничений.