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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 3362

Мангистауская область перешла в «желтую» зону по распространению CoViD-19

Мангистауская область перешла из «красной» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в стране. Регион находился в «красной» зоне всего одну неделю - с 21 апреля. Об этом сообщает Informburo.kz

Иллюстрация к материалу
По данным Informburo.kz, в «красной» зоне десять регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.

Мангистауская область перешла в «желтую» зону по распространению CoViD-19


В «желтой» зоне yf[jlzncz четыре региона: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Мангистауская области.

В «зеленой» зоне три региона: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «красной» зоне.

От того, в какой зоне находится регион, зависит ослабление или усиление карантинных ограничений.



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Комментарии ( 6 )

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  • Empro
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:29
А вообще красную сделала типа специально, для приезда премьера, забастовок чтоб небыло. Складывается такое впечатление
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 10:27
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  • 302847066
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 10:15
Теперь Надуеву в срочном порядке надо отменять своё очередное постановление по красной зоне, а то по ходу поторопился....а вообще надо сразу держать в запасе все три варианта постановлений на всякий пожарный случай, а только менять местами как у светофора- красный, жёлтый, зелёный....Все цирки мира будут завидовать вам аж со страшной силою-то....
 
-1
  • babe
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  • Ирон
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:04
Непонятна эта логика вообще...Вчера 50 человек.Сегодня 65 и в желтой зоне...Когда высокий гость приезжал-25 человек и в красной были...Черт сам ногу сломит...
 
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  • 302847066
  • Empro
 Maximus (Посетители) Сегодня, 10:01
Дайте людям свободно дышать и перемещаться хотябы в своей стране.
Проверяйте жестко с закрытием на карантин прибывающих в страну.
Устал народ от всего этого...
 
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  • 302847066
  • babe
  • Исатай
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:50
Ослабляй карантин.
 
 

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