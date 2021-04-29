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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 472

За два дня с должников по алиментам в Актау взыскали около трех миллионов тенге

Судебные исполнители Мангистауской области совместно с прокуратурой Актау взыскали около трех миллионов тенге с должников по алиментам. Об этом сообщил Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Частные судебные исполнители совместно с прокуратурой Актау с 26 по 28 апреля в ходе рейда по взысканию алиментов в пользу матерей-одиночек взыскали около трех миллионов тенге.

Одного из должников планируют привлечь к ответственности по статье 139 Уголовного кодекса РК.

- Никто не уйдет от ответственности, данные алиментщиков будем выставлять на билбордах города (с фотографией должника) и в социальных сетях. Убедительная просьба к алиментщикам: не доводить дело до суда и погасить долги перед детьми в полном объёме. В противном случае будут приняты жесткие меры, - сказал Исатай Аблаев, заместитель руководителя палаты частных судебных исполнителей по региону.



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