За десять лет инвесторы вложили 375 миллиардов тенге в Мангистаускую область

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В девять проектов Мангистауской области инвесторы вложили более 375 миллиардов тенге, сообщает LS.
Так, за последние десять лет в регионе были запущены производственные мощности в химической промышленности, нефтепереработке, строительной индустрии, а также в сферах туризма, транспорта и логистики. По данным госструктуры, в реализацию девяти проектов за 2010-2020 годы инвесторами было вложено 375,4 миллиарда тенге.
К примеру, в июле прошлого года был открыт туристическо-гостиничный комплекс в Актау с турецкими инвестициями. Стоимость – 68 миллиардов тенге. Отметим, что в ноябре 2020 года был дан старт второму этапу развития курортной зоны в регионе. В частности, в 2021-2024 годы запланирована реализация 12 проектов. Общий объем инвестиций составит свыше 490 миллиардов тенге. Ожидается, что будут трудоустроены более 2,5 тысяч человек.
Следующим значимым проектом десятилетия для региона стал запуск паромного комплекса в порту Курык и ввод в эксплуатацию грузопассажирских паромов. Отметим, что в прошлом году началось строительство зернового терминала на территории порта. Инвестор планировал вложить шесть миллиардов тенге в этот проект. Предположительно, строительные работы могут завершить в 2022 году.
Далее в 2016 году в регионе реализовали два проекта. Так, в июле 2016 года достроили трубонарезной завод с газогерметичными соединениями класса премиум. А в декабре дали старт первому этапу расширения Актауского международного морского торгового порта в северном направлении.
Во втором полугодии 2013 года было налажено производство дорожных битумов на заводе пластических масс, а в 2014 году заработал цементный завод в Шетпе.
В 2009-2012 годы казахстанская компания модернизировала производство аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры.
В 2011 году ввели в эксплуатацию новую железнодорожную линию Узень – государственная граница с Туркменистаном. К ее реализации приступили в 2009 году.
И последним значимым проектом стало строительство международного пассажирского терминала, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Актау. Эти работы были проведены в 2007-2010 годах.
Ранее информационное агентство сообщало, что в регионе в 2021-2025 годы будут открыты новые производственные мощности на 268 миллиардов тенге. Ожидается, что за счет их открытия работой обеспечат более 1,3 тысячи человек. Вместе с тем в регионе реализуют топ-10 проектов почти на 355 миллиардов тенге. Также LS сообщал, что Франция, Сингапур и Турция вложили миллиарды в производства области.
Так, за последние десять лет в регионе были запущены производственные мощности в химической промышленности, нефтепереработке, строительной индустрии, а также в сферах туризма, транспорта и логистики. По данным госструктуры, в реализацию девяти проектов за 2010-2020 годы инвесторами было вложено 375,4 миллиарда тенге.
К примеру, в июле прошлого года был открыт туристическо-гостиничный комплекс в Актау с турецкими инвестициями. Стоимость – 68 миллиардов тенге. Отметим, что в ноябре 2020 года был дан старт второму этапу развития курортной зоны в регионе. В частности, в 2021-2024 годы запланирована реализация 12 проектов. Общий объем инвестиций составит свыше 490 миллиардов тенге. Ожидается, что будут трудоустроены более 2,5 тысяч человек.
Следующим значимым проектом десятилетия для региона стал запуск паромного комплекса в порту Курык и ввод в эксплуатацию грузопассажирских паромов. Отметим, что в прошлом году началось строительство зернового терминала на территории порта. Инвестор планировал вложить шесть миллиардов тенге в этот проект. Предположительно, строительные работы могут завершить в 2022 году.
Далее в 2016 году в регионе реализовали два проекта. Так, в июле 2016 года достроили трубонарезной завод с газогерметичными соединениями класса премиум. А в декабре дали старт первому этапу расширения Актауского международного морского торгового порта в северном направлении.
Во втором полугодии 2013 года было налажено производство дорожных битумов на заводе пластических масс, а в 2014 году заработал цементный завод в Шетпе.
В 2009-2012 годы казахстанская компания модернизировала производство аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры.
В 2011 году ввели в эксплуатацию новую железнодорожную линию Узень – государственная граница с Туркменистаном. К ее реализации приступили в 2009 году.
И последним значимым проектом стало строительство международного пассажирского терминала, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Актау. Эти работы были проведены в 2007-2010 годах.
Ранее информационное агентство сообщало, что в регионе в 2021-2025 годы будут открыты новые производственные мощности на 268 миллиардов тенге. Ожидается, что за счет их открытия работой обеспечат более 1,3 тысячи человек. Вместе с тем в регионе реализуют топ-10 проектов почти на 355 миллиардов тенге. Также LS сообщал, что Франция, Сингапур и Турция вложили миллиарды в производства области.
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