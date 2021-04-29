Нурсултан Назарбаев: Возводим казахстанскую Ривьеру на Каспии

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На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана первый Президент, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на Каспийском море строится казахстанская Ривьера.
- Сегодня, когда весь мир проходит испытания, мы продолжаем развитие страны, модернизируем экономику. Смотрите, везде все останавливается. Мы возводим предприятия, возводим новый город, возводим казахстанскую Ривьеру на Каспийском море. Одна гостиница на 1000 человек лучше любой гостиницы, которая в мире есть, лучше Антальи. Еще три таких комплекса - и будет казахстанская Ривьера. Мы все это делаем в условиях пандемии. И это правильно, потому что завтрашний день наступит, и мы будем готовы, - сказал Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.
- Сегодня, когда весь мир проходит испытания, мы продолжаем развитие страны, модернизируем экономику. Смотрите, везде все останавливается. Мы возводим предприятия, возводим новый город, возводим казахстанскую Ривьеру на Каспийском море. Одна гостиница на 1000 человек лучше любой гостиницы, которая в мире есть, лучше Антальи. Еще три таких комплекса - и будет казахстанская Ривьера. Мы все это делаем в условиях пандемии. И это правильно, потому что завтрашний день наступит, и мы будем готовы, - сказал Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.