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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 2276

Нурсултан Назарбаев: Возводим казахстанскую Ривьеру на Каспии

Первый Президент, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на Каспийском море строится казахстанская Ривьера, передает Tengrinews.kz.

Фото из архива
На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана первый Президент, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на Каспийском море строится казахстанская Ривьера.

- Сегодня, когда весь мир проходит испытания, мы продолжаем развитие страны, модернизируем экономику. Смотрите, везде все останавливается. Мы возводим предприятия, возводим новый город, возводим казахстанскую Ривьеру на Каспийском море. Одна гостиница на 1000 человек лучше любой гостиницы, которая в мире есть, лучше Антальи. Еще три таких комплекса - и будет казахстанская Ривьера. Мы все это делаем в условиях пандемии. И это правильно, потому что завтрашний день наступит, и мы будем готовы, - сказал Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.



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Комментарии ( 11 )

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  • Краснов
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:21
Dushman,Не мы развиваемся, а категория людей, приближённых к финансовым потокам, и к власти. Пилят заметьте, по большей части государственные средства.
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 16:05
Идеи хорошие, но там очень дорого отдыхать.
Надо для простого народа строить "Ривьеру"!
 
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  • shurik_kz11
  • 302847066
  • Краснов
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:40
Коли деньги есть...
ты это...
дай на лечение?!
К/ф "Брат"
 
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  • 302847066
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:39
Ну просто сказочный фантазер на первый....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 15:38
Мы возводим предприятия

Вот отсюда хотелось бы поподробнее...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 15:06
TPOLI,
Каждый смотрит под своим углом зрения, исходя из своего мировоззрения , уровня развития и тд! Если в ваших глазах это разжигание, то извольте это ваши проблемы! И выводы ваши это лишь только ваши выводы , опять таки из того, о чем я выше написала. Поясняю , для вас Троль! В сложившейся ситуации, было бы целесообразней поднять, для начала, уровень образования, воспитания граждан, создавая возможность получать это самое образование и воспитание. Сделать его доступным! Яркий пример, того о чем я писала , случай с тем как забивали тюленя палками! Хотя, зачем далеко ходить, откройте вчерашние новости Лады и посмотрите статью о том, во что превратили набережную в Акшакуре.
 
-1
  • babe
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  • kolu411
  • shurik_kz11
 TPOLI (Посетители) Сегодня, 14:34
С водой бы решили проблемы сперва. А то скоро Риксос будет весь зеленый в фонтане, а город превратится в пустыню.

babe,
Проблема не в них. Не нужно везде видеть проблему только из-за них. и каждый раз при удобном случае разжигать эту тему.
 
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 mika2030 (Посетители) Сегодня, 14:23
Ривьера развивается у него, зато образование по самое дно уходит, или уже ушло. Позорник...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 14:11
Сначала надо местный менталитет подправить , культуру пустить в массы , образованность , а потом уже возводить Ривьеру. А то пол города с аулов, посёлков , оралманов кроме как плеваться, «кидать камнями» и изливать свою необразованную речь ничего более не могут.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 13:52
все стоят а мы развиваемся... сказочник
 
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