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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 1315

Более 100 миллионов тенге планирует потратить полиция Мангистау на арендные «легковушки»

Полиция региона готова арендовать 37 легковых автомобилей на период с мая по декабрь за 100 428 571 тенге. Об этом сообщается на сайте КазТАГ.

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным КазТАГ, департамент полиции Мангистауской области объявил конкурс на услуги по аренде автотранспортных средств.

- Заказчик – ГУ «Департамент полиции Мангистауской области министерства внутренних дел Республики Казахстан». Наименование – услуги по аренде легковых автомобилей. Дополнительная характеристика – услуги по аренде легковых автомобилей без водителя. Плановая сумма – 100 428 571,43 тенге , - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 6 мая в 19:35 часов.

- В прилагаемой документации к конкурсу указано, что услуги должны быть оказаны в период с мая по декабрь 2021 года. Речь идет о 37 «легковушках», аренда каждой из которых оценивается в 339 285 тенге в месяц. То есть ежемесячно полиция готова платить арендодателю по 12 553 571 тенге за все авто, - отмечается на сайте информационного агентства.



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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:24
Богатые однако они beer2
 
 

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