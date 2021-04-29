Более 100 миллионов тенге планирует потратить полиция Мангистау на арендные «легковушки»

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По данным КазТАГ, департамент полиции Мангистауской области объявил конкурс на услуги по аренде автотранспортных средств.
- Заказчик – ГУ «Департамент полиции Мангистауской области министерства внутренних дел Республики Казахстан». Наименование – услуги по аренде легковых автомобилей. Дополнительная характеристика – услуги по аренде легковых автомобилей без водителя. Плановая сумма – 100 428 571,43 тенге , - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 6 мая в 19:35 часов.
- В прилагаемой документации к конкурсу указано, что услуги должны быть оказаны в период с мая по декабрь 2021 года. Речь идет о 37 «легковушках», аренда каждой из которых оценивается в 339 285 тенге в месяц. То есть ежемесячно полиция готова платить арендодателю по 12 553 571 тенге за все авто, - отмечается на сайте информационного агентства.
- Заказчик – ГУ «Департамент полиции Мангистауской области министерства внутренних дел Республики Казахстан». Наименование – услуги по аренде легковых автомобилей. Дополнительная характеристика – услуги по аренде легковых автомобилей без водителя. Плановая сумма – 100 428 571,43 тенге , - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 6 мая в 19:35 часов.
- В прилагаемой документации к конкурсу указано, что услуги должны быть оказаны в период с мая по декабрь 2021 года. Речь идет о 37 «легковушках», аренда каждой из которых оценивается в 339 285 тенге в месяц. То есть ежемесячно полиция готова платить арендодателю по 12 553 571 тенге за все авто, - отмечается на сайте информационного агентства.