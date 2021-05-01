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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 336

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Жителей Мангистау приглашают посетить козью ферму в пригороде Актау. Крестьянское хозяйство продает молочную продукцию и устраивает экскурсии и праздники для детей и взрослых.

Фото автора
Крестьянское хозяйство в Акшукуре на сегодняшний день насчитывает 90 коз, из них 40 – дойные. Как рассказал Виктор Кобзев, руководитель фермы, первых коз он привез из Актобе для того, чтобы поить свежим молоком собственных внуков.

- Потом друзья и знакомые начали заказывать, и мы решили расширяться. Решили внести свой небольшой вклад в развитие сельского хозяйства у нас в регионе, тем более что в Мангистау сейчас острый дефицит натуральной продукции. Сейчас мы держим в основном коз альпийской породы и прививаем им кровь нубийцев. Нубийские козы дают самое вкусное молоко – до 8 процентов жирности, но это козы дорогие и немного капризные. Альпийцы с кровью нубийцев дают отличное молоко. Молоко регулярно сдаем в государственную аккредитованную лабораторию на освидетельствование. Многое зависит и от корма. Мы кормим коз гранулами люцерны, сами делаем мюсли из овса и ячменя. В летнее время пробуем выращивать амарант. Сено завозим сами из Актюбинской области, потому что закупать его очень дорого – если в Уральске и Актобе рулон стоит около 4 тысяч тенге, то у нас цена доходит до 20 тысяч, и это влияет на себестоимость молока, - рассказал Виктор Кобзев.

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей


Ежедневно ферма получает до 90 литров молока жирностью от 4,5 до 5 процентов и выше. Из полученного молока хозяйство производит восемь видов сыров, три вида йогуртов и творог. По словам Александры, технолога-сыровара фермы, они планируют расширить линейку продукции.

- Козье молоко считается гипоаллергенным, и наша продукция подходит даже для самых маленьких, кроме того, мы не добавляем в наши продукты сахар. У нас – не только в Мангистау, но и во всем Казахстане – продают много не самого качественного сыра, и мы хотели бы внести свой вклад, попробовать это изменить, предложить людям больше. Хотели бы заняться еще плесневыми сырами, сейчас запускаем в производство курт, проводим дегустации. Но на новое оборудование и холодильники для расширения ассортимента, конечно, нужны средства, - добавила Александра.

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей


Как рассказали владельцы фермы, они на протяжении года пытаются получить кредит на расширение и модернизацию производства, а также добиться пояснений местных властей о субсидиях на развитие хозяйства. За все время, что ферма функционирует, ее не посетил ни один представитель управления сельского хозяйства Мангистауской области.

- Я несколько раз был на козьей ферме «Сарайчик» в Атырау – там ситуация совсем иная. Они получают от властей субсидии, производство развивается, и они могут работать рука об руку с местным сельскохозяйственным управлением. К нам приезжал только аким Акшукура, сказал, если какая помощь от него нужна – можем обращаться. За это мы очень благодарны. Но вот уже год мы пытаемся получить агрокредит, чтобы закупить еще коз, оборудование, достроить помещения и увеличить объем реализуемого молока, но воз и ныне там, - добавил Виктор Кобзев.

По его словам, они получали помощь только от друзей, а в остальном справлялись самостоятельно. Сбывать продукцию через крупные магазины Актау не получается, поскольку торговые точки отказываются работать без налога на добавленную стоимость (НДС), который не относится к крестьянским хозяйствам. На сегодняшний день работники принимают заказы через социальные сети, сдают продукцию в небольшие магазины и реализуют на самой ферме в дни экскурсий – по субботам и воскресеньям.

Во время экскурсий дети и взрослые могут пообщаться с домашними птицами и породистыми кроликами. Как рассказывают работники фермы, животные приучены к общению, и такой формат взаимодействия с ними позволяет детям понять, как работает настоящее крестьянское хозяйство, как ухаживать и заботиться о животных.

- Многие семьи приезжают на целый день и спокойно общаются с животными, играют с ними, иногда помогают с «сельскими» обязанностями. Недавно мы проводили Масленицу, а сейчас готовим игровую программу для детей на фермерскую тематику. Сами делаем все декорации и шьем костюмы, игровую площадку тоже своими силами построили, - рассказал Никита, один из сотрудников фермы.

Он добавил, что ферму часто посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, которым полезна терапия с домашними животными.

- Приезжают родители с детками, которые имеют аутизм – у некоторых сразу положительная реакция, некоторым нужно сначала привыкнуть. Мы стараемся создать для них максимально комфортную среду. Ну и поддержать родителей, конечно. Иногда родители не могут сдержать слез, видя ответную реакцию ребенка на животных, мы даже терялись поначалу, - добавил Никита.

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей

Козья ферма в Акшукуре приглашает гостей





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