Спортивный комплекс открылся в Акшукуре

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

Церемония открытия нового спортивного комплекса в Акшукуре прошла сегодня, 1 мая. Как сообщили в пресс-службе акима Мангистау, на мероприятии присутствовало ограниченное количество человек из-за карантинных ограничений.



- В этот знаменательный день в селе Акшукур открывается спортивный комплекс последнего поколения. На территории Мангистауской области ведется большая работа по развитию физической культуры среди граждан всех возрастов. Для жителей как городов, так и сел созданы все условия для бесплатных занятий спортом. В одном Тупкараганском районе имеется 14 открытых спортивных площадок, пять футбольных полей, пять площадок с уличными тренажерами. Все они полностью укомплектованы спортивным инвентарем, - сказал Серикбай Трумов, аким области.



Как добавили в пресс-службе, комплекс построили на средства бизнесмена Ибрагима Акдрашева. В новом центре до 500 человек смогут заниматься боксом, гимнастикой, плаванием и другими видами спорта.



- На сегодняшний день в Тупкараганском районе есть четыре крытых спортивных комплекса. Еще три сдадут в этом году: один из них построен за счет местного бюджета в селе Баутино, два других – в селе Кызылозен, один за счет спонсоров, один – за бюджетные средства, - добавили в пресс-службе.