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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 976

В Актау оштрафовали проехавшего на красный свет лихача

На нарушителя правил дорожного движения, который проехал на красный свет, составили административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
На лихача из Актау составили административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.

- На странице аккаунта Lada.kz было опубликовано видео нарушения правил дорожного движения. Управление полиции Актау установило личность водителя, - добавили в пресс-службе.

Водителю Lada Largus грозит штраф до 30 тысяч тенге.

Напомним, ранее читатели Lada.kz поделились видео с водителем, который проехал на красный свет.





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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Земляк (Посетители) Сегодня, 21:25
Ему этот штраф по барабану. За такое нарушение надо лишать прав!!!
 
 

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