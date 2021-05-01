В Актау оштрафовали проехавшего на красный свет лихача

Кадр из видеоматериала
На лихача из Актау составили административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.
- На странице аккаунта Lada.kz было опубликовано видео нарушения правил дорожного движения. Управление полиции Актау установило личность водителя, - добавили в пресс-службе.
Водителю Lada Largus грозит штраф до 30 тысяч тенге.
Напомним, ранее читатели Lada.kz поделились видео с водителем, который проехал на красный свет.
- На странице аккаунта Lada.kz было опубликовано видео нарушения правил дорожного движения. Управление полиции Актау установило личность водителя, - добавили в пресс-службе.
Водителю Lada Largus грозит штраф до 30 тысяч тенге.
Напомним, ранее читатели Lada.kz поделились видео с водителем, который проехал на красный свет.