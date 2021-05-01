Семерых уклонистов выявили в Актау

В Актау прошло рейдовое мероприятие с участием сотрудников управления полиции, городского акимата и местного органа военного управления.Сотрудники правоохранительных органов разыскивали юношей, которые уклоняются от призыва на воинскую службу, а также тех, кто не явился на призывной пункт по повестке.- В результате мероприятия выявили семь человек, - сообщили в пресс-службе.