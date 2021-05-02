Новые случаи COVID-19 выявлены в Мангистау

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За сутки в Мангистауской области выявили 58 заболевших коронавирусом и 16 фактов выздоровления.



С начала пандемии в области зарегистрировано 5793 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4658 человек.



По количеству заражённых за сутки на первом месте Алматы - COVID-19 обнаружили у 685 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 429 случаев.



По информации на 1 мая, Мангистауская область находится в «жёлтой зоне» по коронавирусу.