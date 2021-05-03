МИД: Жители Казахстана не смогут въезжать в Россию через Беларусь

Фото из архива Lada.kz
Жителям Казахстана напомнили, что на сегодняшний день они не могут проехать в Россию через Беларусь. В пресс-службе МИД РК уточнили, что летать черед Беларусь можно только при наличии российского вида на жительство или прочих оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.
Граждане Казахстана могут летать в Россию транзитом через следующие страны:
Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.
Приехать в Российскую Федерацию можно:
1) прямым авиарейсом;
2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года (ссылка на документ указана выше);
3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.
Граждане Казахстана могут летать в Россию транзитом через следующие страны:
Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.
Приехать в Российскую Федерацию можно:
1) прямым авиарейсом;
2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года (ссылка на документ указана выше);
3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.
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