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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:03

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МИД: Жители Казахстана не смогут въезжать в Россию через Беларусь

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан (МИД РК) напомнили, через какие страны жители Казахстана могут въезжать в Россию.

Фото из архива Lada.kz
Жителям Казахстана напомнили, что на сегодняшний день они не могут проехать в Россию через Беларусь. В пресс-службе МИД РК уточнили, что летать черед Беларусь можно только при наличии российского вида на жительство или прочих оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.

Граждане Казахстана могут летать в Россию транзитом через следующие страны:

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Приехать в Российскую Федерацию можно:

1) прямым авиарейсом;

2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года (ссылка на документ указана выше);

3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.



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