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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 2314

Типа пошутил! Актер разыграл сцену избиения в Актау ради своего проекта

Блогер и актер опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, что его избили на улицах Актау. Позже он объяснил, что это был постановочный клип, который он снял для своего будущего проекта.

Коллаж из кадров видеоматериала
Блогер и актер, известный как «Парень в прикольной шляпке», опубликовал в социальных сетях ролик, в котором рассказал, что его избили на набережной в Актау. На кадрах на его лице видны кровоподтеки.

- Ребят, я только что подрался… Подошли пацаны актауские, начали на казахском спрашивать о моей сережке. Я ничего им не сказал, ничего не сделал лишнего. Их просто раздражало, что я разговариваю на русском, что я с сережкой и укладкой, - сказал блогер на видео.



Позже он признал, что видео было постановочным. По его словам, это часть подготовки к одному из его будущих творческих проектов.

- Со мной все нормально, это просто образ, это для моего нового проекта, который вы скоро увидите. Насчёт актауских пацанов – это одни из самых гостеприимных людей, спасибо им большое. Я благодарен этому городу, я благодарен всем жителям Актау, спасибо большое вам, ребят, - рассказал он подписчикам.

Мнение пользователей Сети разделилось – часть подписчиков блогера была рада, что он не пострадал, но других возмутило стереотипное отношение к жителям Актау. По их мнению, такое изображение мангистаусцев выставляет регион в неблагоприятном свете.

- Может, я и утрирую, но считаю, что, увидев данный ролик, многие иностранные туристы решат воздержаться от посещения Мангистауской области и предпочтут другое место для отдыха, более безопасное для посещения туристов, - написал один из пользователей.




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Комментарии ( 8 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:33
При следующем посещении сего господина Актау сделать реальную съемку клипа с его участием для следующего проекта. (Не постанову).
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 17:55
Вылавливать надо таких, и на завод... Чтобы на дурость времени не оставалось...
 
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  • Феникс
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 17:38
Я одна его не знаю? Кто это вообще?
 
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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:20
Наглядно - что такое провокатор...
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:05
тиктокерить эт не ручками в соляре протирать-ремонтировать что то... podzatylnik
 
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  • Badskill
  • Галина63
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  • Кинст
  • мунайши73
  • Феникс
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 16:20
Фу, какой неприятный осадок от этой тупой шутки!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:04
Блохерство до добра не доведет!
 
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 Badskill (Посетители) Сегодня, 16:03
Как задолбали уже эти блогеры, артисты и шутники тупых шуток...
 
 

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