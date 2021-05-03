Типа пошутил! Актер разыграл сцену избиения в Актау ради своего проекта

Блогер и актер, известный как «Парень в прикольной шляпке», опубликовал в социальных сетях ролик, в котором рассказал, что его избили на набережной в Актау. На кадрах на его лице видны кровоподтеки.- Ребят, я только что подрался… Подошли пацаны актауские, начали на казахском спрашивать о моей сережке. Я ничего им не сказал, ничего не сделал лишнего. Их просто раздражало, что я разговариваю на русском, что я с сережкой и укладкой, - сказал блогер на видео.Позже он признал, что видео было постановочным. По его словам, это часть подготовки к одному из его будущих творческих проектов.- Со мной все нормально, это просто образ, это для моего нового проекта, который вы скоро увидите. Насчёт актауских пацанов – это одни из самых гостеприимных людей, спасибо им большое. Я благодарен этому городу, я благодарен всем жителям Актау, спасибо большое вам, ребят, - рассказал он подписчикам.Мнение пользователей Сети разделилось – часть подписчиков блогера была рада, что он не пострадал, но других возмутило стереотипное отношение к жителям Актау. По их мнению, такое изображение мангистаусцев выставляет регион в неблагоприятном свете.- Может, я и утрирую, но считаю, что, увидев данный ролик, многие иностранные туристы решат воздержаться от посещения Мангистауской области и предпочтут другое место для отдыха, более безопасное для посещения туристов, - написал один из пользователей.