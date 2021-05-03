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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 2196

В управлении здравоохранения Мангистау рассказали об изменениях в графике вакцинации от COVID-19

Второй компонент вакцины «Спутник V» по новым правилам нужно получать через 45 дней после получения первой прививки. Об этом сообщил Газиз Надуев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Изменения в графике вакцинации «Спутником V» появились в связи с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17.

Интервал между двумя компонентами вакцины должен составлять 45 дней. В случае, если привиться на 45-й день невозможно из-за праздничных дней или других причин, допускается привиться в течение 90 дней со дня вакцинации первым компонентом.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что данная позиция основана на официальном заявлении академика Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в котором и разработали вакцину.

- Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клетки памяти, что приводит к более высокому и устойчивому ответу. Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых (например, вакцины против гепатита А и вируса папилломы человека), - сообщил Александр Гинцбург.

По словам Газиза Надуева, руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, выждать 45 дней после вакцинации первым компонентом «Спутника V» должны будут те жители Мангистау, которые получили прививку 21 апреля или позднее.



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Комментарии ( 5 )

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Badskill (Посетители) Сегодня, 23:41
Вакцина без жёстких карантинных мер мало чем поможет.
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 23:38
Гам-КОВИД-Вак - инструкция по применению (официальная)
Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I, затем через 3 недели компонентом II.

Препарат вводят внутримышечно: вначале компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл.


То есть наши выше головы хотят прыгнуть. И как выше написали, чем отличаются те кто получил вакцину до 21 апреля.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 22:15
Но это обоснование нигде не официально не опубликовано и в той же России по прежнему промежуток между вакцинами также осталось 21 день, эти наши как всегда свою некомпетентность прикрывают всякими обоснованиями, лучше закупайте побольше или не заставляйте людей прививаться
 
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  • leo529
  • Daisy
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:24
Вакцинировавшие 21.04 и позже каким то образом отличаются, от провакцинировавших до 21 .04? nini omg question uhmylka look prey stena unsmile
 
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  • Абвгд
 Daisy (Посетители) Сегодня, 20:53
Это походу второго компонента на всех не хватает, вот и продлили до 45 дней с 21 и научно обосновали, чтобы народ не нервничал
 
 

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