В управлении здравоохранения Мангистау рассказали об изменениях в графике вакцинации от COVID-19

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Изменения в графике вакцинации «Спутником V» появились в связи с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17.



Интервал между двумя компонентами вакцины должен составлять 45 дней. В случае, если привиться на 45-й день невозможно из-за праздничных дней или других причин, допускается привиться в течение 90 дней со дня вакцинации первым компонентом.



В Министерстве здравоохранения объяснили, что данная позиция основана на официальном заявлении академика Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в котором и разработали вакцину.



- Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клетки памяти, что приводит к более высокому и устойчивому ответу. Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых (например, вакцины против гепатита А и вируса папилломы человека), - сообщил Александр Гинцбург.



По словам Газиза Надуева, руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, выждать 45 дней после вакцинации первым компонентом «Спутника V» должны будут те жители Мангистау, которые получили прививку 21 апреля или позднее.