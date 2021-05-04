В Мангистау отмечено снижение числа жителей с COVID-19

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 2076 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано три новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1366 человек, из них пять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 5854 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1366 человек, из них пять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 5854 случая заболевания COVID-19.
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