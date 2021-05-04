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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 2175

На ремонт закроют дорогу от Актау до аэропорта на два месяца

Дорогу до аэропорта закроют на два месяца для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Закрыть дорогу от аэропорта до Актау планируют завтра, 5 мая, с 18:00 часов.

- Дорога будет закрыта на протяжении двух месяцев. В качестве альтернативной дороги рекомендуем воспользоваться участком Сайын Шапагатов – Аэропорт через дорогу Актау – Форт-Шевченко, - сообщили в пресс-службе.

Представители акимата Мангистауской области принесли извинения за причиненные неудобства.

На ремонт закроют дорогу от Актау до аэропорта на два месяца

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Мангистауской области



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Комментарии ( 3 )

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  • Toryn
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  • arelav_74
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:59
Прошло два месяца а дорогу так и не сделали в приморском. Либо всем пофиг либо все в деле! Бардак один только!
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 14:10
Они уже достали закрывать везде дороги!!! Ладно бы, еще к сроку завершили бы свои "работы" и открыли бы, а так получается пишут что на два месяца, а на деле..... Вон, завершить работы по расширению автодороги от гостиницы "Рахат" и до новой, которая ведет к базам отдыха должны были 31 марта текущего года, а во дворе уже май!!!! Там даже наполовину работы не выполнены.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:10
представляю какая колбаса будет... 60 км в час.
 
 

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