На ремонт закроют дорогу от Актау до аэропорта на два месяца

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Мангистауской области

Закрыть дорогу от аэропорта до Актау планируют завтра, 5 мая, с 18:00 часов.- Дорога будет закрыта на протяжении двух месяцев. В качестве альтернативной дороги рекомендуем воспользоваться участком Сайын Шапагатов – Аэропорт через дорогу Актау – Форт-Шевченко, - сообщили в пресс-службе.Представители акимата Мангистауской области принесли извинения за причиненные неудобства.