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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 230

В Мангистау от COVID-19 привились 28 765 человек

Вчера, 3 мая, прививку первым компонентом вакцины получили 492 человека и 473 человека вторым компонентом. Общее количество привитых в регионе составляет 28 765 человек. Об этом сообщает пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По данным пресс-службы здравоохранения региона, вчера, 3 мая, в регионе первым компонентом вакцины привиты 492 человека. Из них 29 человек прививку получили в медицинском центре «Нейрон», еще 25 человек - в Мунайлинской центральной районной больнице (ЦРБ), в Тупкараганской ЦРБ - 20, в Мангистауской ЦРБ - 140, в Актауской городской поликлинике №2 – 70 человек, в Актауской городской поликлинике №1 – 38, в Бейнеуской ЦРБ - 20 человек, в клинике «Нейрон-Өзен» - пять человек, в Жанаозенской городской поликлинике №1 – 10 человек, Каракиянской ЦРБ - пять человек, в Жетыбайской сельской больнице – пять человек, в клинике «Сенім» - еще пять человек, АНК – 25 человек, в клинике «Ясин» - 45, в «Медикер каспий» - еще пять человек и в медицинской клинике «Sofie Medgroup» - 40 человек.

Вторым компонентом вакцины привиты 473. В медицинской клинике «Нейрон» - 45 человек, в Актауской городской поликлинике №1 – 103 человека, в Актауской городской поликлинике №2 – 60 человек, в Мунайлинской ЦРБ - 45, в Бейнеуской ЦРБ - 30, в Тупкараганской ЦРБ - 30, в Мангистауской ЦРБ - 20, в Жетыбайской сельской больнице - 15, в клинике «Медикер плюс» - 30, в клинике «Сенім» - 40 и в клинике «Ясин» - 55 человек.

- С начало вакцинации по области общее количество привитых первым компонентом составляет – 28 765 человек. Остаток вакцины 26 198 доз. Вторым компонентом привиты 6812. Остаток вакцины 13 480 доз, - отметили в пресс-службе ведомства.

На 4 мая текущего года по области функционируют 36 прививочных пунктов, из них семь - передвижные. Передвижные пункты функционируют по следующим адресам: гипермаркет «Дина», областной центр крови, «Сары» базар, «МАЭК-Казатомпром», «АНК», набережная в 15 микрорайоне и «Бейнеу-Стадион».

- Сделать прививку на одном из них может любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом. Процедура является бесплатной, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 14:54
А какие вакцины колят ?
 
 

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