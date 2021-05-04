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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 461

В Мангистау разрешено проведение богослужений на открытом воздухе

Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций региона со ссылкой на управление по делам религий Мангистауской области.

Фото из архива
По данным ведомства, в регионе разрешили проведение богослужений на открытом воздухе.

- Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения РК №17 от 30 апреля, разрешено проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов. Богослужение осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее четырех метров на человека, - сообщает Центр общественных коммуникаций региона со ссылкой на управление по делам религий Мангистауской области.



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