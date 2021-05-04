В Мангистау разрешено проведение богослужений на открытом воздухе

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По данным ведомства, в регионе разрешили проведение богослужений на открытом воздухе.



- Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения РК №17 от 30 апреля, разрешено проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов. Богослужение осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее четырех метров на человека, - сообщает Центр общественных коммуникаций региона со ссылкой на управление по делам религий Мангистауской области.