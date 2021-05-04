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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:52

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В Мангистауской области ветераны Великой Отечественной войны к 9 Мая получили по миллиону тенге

На сегодняшний день в Мангистауской области проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны. К 76-летию Великой Победы каждый из них получил по миллиону тенге. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По данным ведомства, единовременная материальная выплата предусмотрена и для лиц, приравненных к ветеранам ВОВ. К примеру, двое свидетелей блокады Ленинграда получат по 120 250 тенге; 394 труженика тыла, проживающие в Актау, получат по 96 200 тенге; 325 тыловикам, живущим в районах и городе Жанаозен, выплатят по 116 680 тенге.

Вдовы и жены погибших в годы Великой Отечественной войны и не вступавшие во второй брак, живущие в районах и Жанаозене, получат по 116 680 тенге, в Актау - по 96 200 тенге.

Лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу, выплачивается по 96 200 тенге в Актау, 116 680 тенге в Жанаозене, Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, Мунайлинском, Тупкараганском районах.

Военнослужащим Республики Казахстан, участвовавшим в боевых действиях на территории других государств, выплачивается по 120 250 тенге в городе Актау, по 145 850 тенге - в районах и Жанаозене.

Участникам боевых действий, ставшими инвалидами воинской службы, выплачивается по 144 300 тенге - тем, кто проживает в Актау, и по 175 020 тенге, живущим в районах и Жанаозене.



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