Транспортный налог мангистаусцев превысил 1 миллиард тенге

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В должниках перед государством числятся 33 828 человек в регионе. За ними числится долг в размере 1 014 000 000 тенге. Из общей суммы 736 504 000 тенге – основная сумма долга, остальные 277 000 000 тенге – начисленная пеня.
Лидером по долгам на транспорт являются автовладельцы из Актау, которые накопили долги на 626 383 000 тенге. Затем следует Жанаозен, где владельцы автомобилей не оплатили налоги на 161 500 000 тенге. Замыкает тройку Мунайлинский район – 116 000 000 тенге.
В департаменте государственных доходов по региону напомнили, что согласно нормам Налогового кодекса, за каждый просроченный день после срока уплаты налога начисляется пеня.
Для уплаты налога физическим лицам необязательно идти в органы государственных доходов. Достаточно установить мобильное приложение «e-Salyq Azamat», через которое можно увидеть сумму долга и осуществить уплату налога онлайн. Также мангистаусцы могут воспользоваться приложениями банков второго уровня.
Лидером по долгам на транспорт являются автовладельцы из Актау, которые накопили долги на 626 383 000 тенге. Затем следует Жанаозен, где владельцы автомобилей не оплатили налоги на 161 500 000 тенге. Замыкает тройку Мунайлинский район – 116 000 000 тенге.
В департаменте государственных доходов по региону напомнили, что согласно нормам Налогового кодекса, за каждый просроченный день после срока уплаты налога начисляется пеня.
Для уплаты налога физическим лицам необязательно идти в органы государственных доходов. Достаточно установить мобильное приложение «e-Salyq Azamat», через которое можно увидеть сумму долга и осуществить уплату налога онлайн. Также мангистаусцы могут воспользоваться приложениями банков второго уровня.
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