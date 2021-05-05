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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 2992

У пропаганды есть цена: Сколько чиновники Мангистау заплатили бюджетных денег за PR строительства на Бозжыре

О бюджетных тратах властей нашего региона на рекламу туристических проектов сообщает Telegram-канал Ras.

Фото из архива Lada.kz
Новости о намерениях чиновников построить отель в уникальном урочище Бозжыра, а также о приезде премьер-министра в Актау и о старте строительства государственные органы активно распространяли и платили за информацию некоторым СМИ.

В частности, как передаёт Telegram-канал Ras, публикация на портале Zakon.kz обошлась жителям Мангистау в 66 964 тенге, но, по договору областного акимата, всего на Zakon.kz вышло немало проплаченных новостей на 5,3 миллиона тенге.

А вот на портале Nur.kz за деньги мангистауcцев выходили такие новости:

«Три туристских объекта откроются в этом году в Мангистау» (среди них работавший в карантин отель Rixos, куда не пустили санитарного врача),

«Мангистау входит в топ-10 направлений развития туризма республики Казахстан».

За каждую новость акимат области заплатил 249 тысяч тенге.

Также на портале Newtimes.kz:

«Добро пожаловать в Мангистау: В Прикаспийском регионе разработали туристический паспорт» (38 813 тенге).

«Welcome to Mangistau: В Прикаспийском регионе планируют принимать туристов по международным стандартам» (38 813 тенге).

В 2021 году акимат Мангистау также намерен продолжить размещать платные материалы в СМИ на деньги налогоплательщиков. К примеру, по договору акимата с телеканалом Qazaqstan на 115 миллионов тенге необходимо «информационное сопровождение и разъяснение сакральных и туристических мест области» (Каспийское море, Бекет-Ата, Шеркала, Бозжыра).

С первых дней появления проекта отеля на Бозжыре местные власти активно лоббируют строительство гостиницы. Можно полагать, что сюжеты на тему Бозжыры будут рассказывать, как хорошо заживут мангистаусцы, если близ урочища появится отель.

Также в этом году акимат подписал соглашение с ТОО «Мангистау-Медиа» на 227,4 миллиона тенге на пропаганду государственных программ. Бюджетные деньги также направлены на «информационное сопровождение туризма, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

Местные власти и министерство экологии не спешат включать Бозжырe в фонд наследия ЮНЕСКО, хотя это автоматически дало бы шанс сохранить урочище в нетронутом виде.



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Комментарии ( 5 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:42
Я был бы рад если мои налоги потратят на привлечение таких нерадивых чиновников к уголовной ответственности
 
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  • Альфарий
  • TU-154
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:14
Вот так и живем - Акимы "золотые люди", не берегут себя, все о народе думают... Акимат трудиться день и ночь, и "Все ради народа", который такую заботу мягко говоря "не понимает"... Печально!
 
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  • tolk
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:05
Статья "попахивает" не понятно чем(((. Главный вопрос, мне что делать, радоваться как пилят наши бабки, которые мы отчисляем в бюджет, впахивая по вахтам, в жаре, в холоде и т. д.?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Daisy
  • 302847066
  • 14679677
  • TU-154
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:52
Решили за наши же деньги продать Бозжиру!
 
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  • tolk
  • Daisy
  • 302847066
  • 14679677
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:44
Если чиновники хотят лоббировать чьи то интересы на медиа ресурсах, то пусть делают это за собственные а не народные деньги. А то совсем страх потеряли, распоряжаются народными деньгами, как собственными. Не зря по сведениям антикоррупционного агенства, по коррумпированности - работники акиматов в первых рядах.
 
 

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