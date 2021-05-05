У пропаганды есть цена: Сколько чиновники Мангистау заплатили бюджетных денег за PR строительства на Бозжыре

Фото из архива Lada.kz
Новости о намерениях чиновников построить отель в уникальном урочище Бозжыра, а также о приезде премьер-министра в Актау и о старте строительства государственные органы активно распространяли и платили за информацию некоторым СМИ.
В частности, как передаёт Telegram-канал Ras, публикация на портале Zakon.kz обошлась жителям Мангистау в 66 964 тенге, но, по договору областного акимата, всего на Zakon.kz вышло немало проплаченных новостей на 5,3 миллиона тенге.
А вот на портале Nur.kz за деньги мангистауcцев выходили такие новости:
«Три туристских объекта откроются в этом году в Мангистау» (среди них работавший в карантин отель Rixos, куда не пустили санитарного врача),
«Мангистау входит в топ-10 направлений развития туризма республики Казахстан».
За каждую новость акимат области заплатил 249 тысяч тенге.
Также на портале Newtimes.kz:
«Добро пожаловать в Мангистау: В Прикаспийском регионе разработали туристический паспорт» (38 813 тенге).
«Welcome to Mangistau: В Прикаспийском регионе планируют принимать туристов по международным стандартам» (38 813 тенге).
В 2021 году акимат Мангистау также намерен продолжить размещать платные материалы в СМИ на деньги налогоплательщиков. К примеру, по договору акимата с телеканалом Qazaqstan на 115 миллионов тенге необходимо «информационное сопровождение и разъяснение сакральных и туристических мест области» (Каспийское море, Бекет-Ата, Шеркала, Бозжыра).
С первых дней появления проекта отеля на Бозжыре местные власти активно лоббируют строительство гостиницы. Можно полагать, что сюжеты на тему Бозжыры будут рассказывать, как хорошо заживут мангистаусцы, если близ урочища появится отель.
Также в этом году акимат подписал соглашение с ТОО «Мангистау-Медиа» на 227,4 миллиона тенге на пропаганду государственных программ. Бюджетные деньги также направлены на «информационное сопровождение туризма, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».
Местные власти и министерство экологии не спешат включать Бозжырe в фонд наследия ЮНЕСКО, хотя это автоматически дало бы шанс сохранить урочище в нетронутом виде.
В частности, как передаёт Telegram-канал Ras, публикация на портале Zakon.kz обошлась жителям Мангистау в 66 964 тенге, но, по договору областного акимата, всего на Zakon.kz вышло немало проплаченных новостей на 5,3 миллиона тенге.
А вот на портале Nur.kz за деньги мангистауcцев выходили такие новости:
«Три туристских объекта откроются в этом году в Мангистау» (среди них работавший в карантин отель Rixos, куда не пустили санитарного врача),
«Мангистау входит в топ-10 направлений развития туризма республики Казахстан».
За каждую новость акимат области заплатил 249 тысяч тенге.
Также на портале Newtimes.kz:
«Добро пожаловать в Мангистау: В Прикаспийском регионе разработали туристический паспорт» (38 813 тенге).
«Welcome to Mangistau: В Прикаспийском регионе планируют принимать туристов по международным стандартам» (38 813 тенге).
В 2021 году акимат Мангистау также намерен продолжить размещать платные материалы в СМИ на деньги налогоплательщиков. К примеру, по договору акимата с телеканалом Qazaqstan на 115 миллионов тенге необходимо «информационное сопровождение и разъяснение сакральных и туристических мест области» (Каспийское море, Бекет-Ата, Шеркала, Бозжыра).
С первых дней появления проекта отеля на Бозжыре местные власти активно лоббируют строительство гостиницы. Можно полагать, что сюжеты на тему Бозжыры будут рассказывать, как хорошо заживут мангистаусцы, если близ урочища появится отель.
Также в этом году акимат подписал соглашение с ТОО «Мангистау-Медиа» на 227,4 миллиона тенге на пропаганду государственных программ. Бюджетные деньги также направлены на «информационное сопровождение туризма, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».
Местные власти и министерство экологии не спешат включать Бозжырe в фонд наследия ЮНЕСКО, хотя это автоматически дало бы шанс сохранить урочище в нетронутом виде.