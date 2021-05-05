Сторожевой корабль «Туркестан» прибудет в Актау

- Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Сегодня город Туркестан стремительно развивается и в ближайшем будущем станет центром мирового туризма. Мы верим, что на новом корабле пограничники будут достигать высоких результатов в служебно-боевой деятельности. Надеемся, что ряды морских пограничников пополнятся молодыми и крепкими парнями из Туркестанской области, мечтающими охранять морские рубежи на корабле со славным именем «Туркестан»! - сказал в своём выступлении заместитель начальника департамента охраны границы пограничной службы КНБ, капитан первого ранга Сабыр Хасанов.

Корабль изготовлен на отечественном заводе «Зенит» в Уральске, предназначен для пограничной службы и будет доставлен на Каспий в Актау.Водоизмещение корабля составляет около 70 тонн, скорость до 70 километров в час.Малый сторожевой корабль назван в честь духовной столицы тюркского мира – города Туркестан. Он предназначен для обеспечения охраны территориальных вод, государственной границы и континентального шельфа.Корабли с символичными названиями городов Казахстана уже на протяжении многих лет эффективно обеспечивают охрану морских рубежей. Среди них корабли «Караганда» и «Нур-Султан».Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага, выходом в море участников и приёмом парада кораблей и катеров. Жители города, заводчане-строители и экипаж корабля в сопровождении оркестра проводили корабль в добрый путь.