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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 589

Сторожевой корабль «Туркестан» прибудет в Актау

Торжественный спуск на воду малого сторожевого корабля «Туркестан» состоялся сегодня, 5 мая, в Уральске, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

Фото предоставили в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) РК
Корабль изготовлен на отечественном заводе «Зенит» в Уральске, предназначен для пограничной службы и будет доставлен на Каспий в Актау.

Сторожевой корабль «Туркестан» прибудет в Актау


- Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Сегодня город Туркестан стремительно развивается и в ближайшем будущем станет центром мирового туризма. Мы верим, что на новом корабле пограничники будут достигать высоких результатов в служебно-боевой деятельности. Надеемся, что ряды морских пограничников пополнятся молодыми и крепкими парнями из Туркестанской области, мечтающими охранять морские рубежи на корабле со славным именем «Туркестан»! - сказал в своём выступлении заместитель начальника департамента охраны границы пограничной службы КНБ, капитан первого ранга Сабыр Хасанов.


Сторожевой корабль «Туркестан» прибудет в Актау


Водоизмещение корабля составляет около 70 тонн, скорость до 70 километров в час.

Малый сторожевой корабль назван в честь духовной столицы тюркского мира – города Туркестан. Он предназначен для обеспечения охраны территориальных вод, государственной границы и континентального шельфа.

Корабли с символичными названиями городов Казахстана уже на протяжении многих лет эффективно обеспечивают охрану морских рубежей. Среди них корабли «Караганда» и «Нур-Султан».

Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага, выходом в море участников и приёмом парада кораблей и катеров. Жители города, заводчане-строители и экипаж корабля в сопровождении оркестра проводили корабль в добрый путь.

Сторожевой корабль «Туркестан» прибудет в Актау



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