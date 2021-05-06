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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 641

Полиция оформила около 300 нетрезвых водителей в Мангистау

За четыре месяца полиция выявила 276 нетрезвых водителей на дорогах области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
С начала года сотрудники батальона и роты патрульной полиции составили 26 761 административных протоколов.

Полиция оформила около 300 нетрезвых водителей в Мангистау


Кроме этого, за вождение автомобилем в нетрезвом виде полиция оформила 276 водителей. На них были составлены протоколы по статье 608 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Полиция оформила около 300 нетрезвых водителей в Мангистау


Ежедневно сотрудниками полиции на территории области проводят рейдовые и разъяснительные работы, направленные на профилактику преступлений и обеспечение общественной и дорожной безопасности.

- Уважаемые водители! Правила дорожного движения – закон! Любой участник дорожного движения, будь это автомобилист, пешеход, велосипедист, дорожный рабочий, обязаны соблюдать эти правила. Многие люди пренебрегают установленным правилам, что приводит к печальным последствиям, - напомнили в полиции.



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