Полиция оформила около 300 нетрезвых водителей в Мангистау

- Уважаемые водители! Правила дорожного движения – закон! Любой участник дорожного движения, будь это автомобилист, пешеход, велосипедист, дорожный рабочий, обязаны соблюдать эти правила. Многие люди пренебрегают установленным правилам, что приводит к печальным последствиям, - напомнили в полиции.

С начала года сотрудники батальона и роты патрульной полиции составили 26 761 административных протоколов.Кроме этого, за вождение автомобилем в нетрезвом виде полиция оформила 276 водителей. На них были составлены протоколы по статье 608 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).Ежедневно сотрудниками полиции на территории области проводят рейдовые и разъяснительные работы, направленные на профилактику преступлений и обеспечение общественной и дорожной безопасности.