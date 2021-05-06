Гольф-клуб и тематический парк: Аким Актау рассказал о проектах вдоль побережья Каспийского моря

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Со слов главы города, в этом году будет реализовано четыре проекта, один из которых - комплекс «Tethys International HUB». Он включает в себя тематический парк, гольф-клуб, торговый центр, отели и рестораны. Первый этап комплекса планируется запустить в третьем квартале 2021 года и создать более 1300 рабочих мест.



Также вдоль побережья Каспийского моря планируют построить комплекс «Вилла и апартаменты». Он включает в себя 1605 апартаментов и 47 вилл. Строительство осуществляет ТОО «BI Property». Первый этап комплекса завершат в третьем квартале 2021 года.



- «ТОО «Aktau Property» начало строительство четырёхзвёздочного гостиничного комплекса «Double Tree by Hilton» в Актау по международным стандартам. Планируется, что в гостиничном комплексе будет не менее 200 номеров. Ещё один проект – курортно-гостиничный комплекс Aqualina Resort. Его строительство будет завершено в третьем квартале 2021 года, - сказал Нурдаулет Килыбай.



Кроме того, в 2021 году на региональном координационном совете было выделено 16 миллиардов 981 миллион тенге для реализации ещё девяти проектов для развития Актау. С их помощью будет создано более 700 новых рабочих мест.



- В их числе молочный завод, школа искусств, оптово-распределительный центр, гостинично-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс, завод химической продукции, медицинский центр, склад, завод по переработке нефтепродуктов, - сказал аким города.