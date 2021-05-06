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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 663

Гольф-клуб и тематический парк: Аким Актау рассказал о проектах вдоль побережья Каспийского моря

В этом году будет реализовано четыре проекта в сфере туризма по развитию побережья Каспия. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Фото из архива Lada.kz
Со слов главы города, в этом году будет реализовано четыре проекта, один из которых - комплекс «Tethys International HUB». Он включает в себя тематический парк, гольф-клуб, торговый центр, отели и рестораны. Первый этап комплекса планируется запустить в третьем квартале 2021 года и создать более 1300 рабочих мест.

Также вдоль побережья Каспийского моря планируют построить комплекс «Вилла и апартаменты». Он включает в себя 1605 апартаментов и 47 вилл. Строительство осуществляет ТОО «BI Property». Первый этап комплекса завершат в третьем квартале 2021 года.

- «ТОО «Aktau Property» начало строительство четырёхзвёздочного гостиничного комплекса «Double Tree by Hilton» в Актау по международным стандартам. Планируется, что в гостиничном комплексе будет не менее 200 номеров. Ещё один проект – курортно-гостиничный комплекс Aqualina Resort. Его строительство будет завершено в третьем квартале 2021 года, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, в 2021 году на региональном координационном совете было выделено 16 миллиардов 981 миллион тенге для реализации ещё девяти проектов для развития Актау. С их помощью будет создано более 700 новых рабочих мест.

- В их числе молочный завод, школа искусств, оптово-распределительный центр, гостинично-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс, завод химической продукции, медицинский центр, склад, завод по переработке нефтепродуктов, - сказал аким города.



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Комментарии ( 2 )

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  • kolu411
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:40
Зачем горожанам гостиничные комплексы? Когда сделаете бесплатные пляжи для горожан? Где купаться, где загорать, где переодеться после купания, где воды попить, где в туалет сходить и т.д.? Когда за народные деньги, сделаете что-нибудь для народа?
 
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  • tolk
  • TU-154
  • n92
  • kolu411
 Pandora (Посетители) Сегодня, 17:44
для людей побережья совсем не осталось.. где купаться, все застроили, распродали муниципальную собственность(нашу собственность)
я не против развития туризма и т.д. но где людям отдыхать, которые не хотят и не могут в Риксос.. которые хотят просто пляж и море... все платно, почему? береговая линия принадлежит городу т.е. народу, её нельзя продавать.. Или как власти говорят вход на эти зоны должен быть бесплатный, ага... например пляж Достар это ни когда не косалось.. всегда вход платный, и на пляже все платное... так же и остальные зоны отдыха, они типа в частной собственности, каким образом-городская-муницыпальная территория стала собственностью?
 
 

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