Яхтенную марину планируют построить в Актау

Эскиз марины

Со слов акима Актау, инвесторы на рассмотрение предложили два эскиза. Один в современном стиле и второй имеет старо-европейский дизайн.



- Наш выбор остановился на современном дизайне. На строительство марины потребуется порядка 4 миллиардов тенге. Работа немаленькая. Даже если в этом году начнём, то завершится не раньше, чем в 2024–2025 годах. Этот проект необходим для Актау, - сказал аким города.