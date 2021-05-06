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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 935

Яхтенную марину планируют построить в Актау

Яхтенную марину планируют построить в районе Скальной тропы. Об этом сообщил аким города Нурдаулет Килыбай на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Эскиз марины
Со слов акима Актау, инвесторы на рассмотрение предложили два эскиза. Один в современном стиле и второй имеет старо-европейский дизайн.

- Наш выбор остановился на современном дизайне. На строительство марины потребуется порядка 4 миллиардов тенге. Работа немаленькая. Даже если в этом году начнём, то завершится не раньше, чем в 2024–2025 годах. Этот проект необходим для Актау, - сказал аким города.



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Комментарии ( 4 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:49
Так вот для чего скальная тропа была построена а потом "случайно" обрушилась.
P.S. А за то что красно-книжное растение угробили никому зад не надрали?
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 18:45
Этот проект необходим для Актау, - сказал аким города...
может это необходимо для отката в карманы?! придумывают всякую хрень...вы сначала займитесь поливом нормально, а без этой "необходимости" думаю многие обойдутся...
 
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  • alesha
  • Нурекен
 Рашид Исмагилов (Журналист) Сегодня, 17:59
а кто вам дал выбирать, наше мнение не надо?
 
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  • alesha
 Gor (Посетители) Сегодня, 17:44
Этот проект необходим для Актау

Для Актау или для пары десятков яхт. 50 % из которых с земли не сходят.
 
 

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