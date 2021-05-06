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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:35

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Экс-заместитель акима Мангистауской области стал заместителем председателя комитета информации

Заместителем председателя комитета информации Министерства информации и общественного развития РК назначен Каныбек Жумашев. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
Каныбек Бекболатович Жумашев родился в 1970 году в селе Жетыбай Мангистауской области.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2006 году – государственный университет имени Ш. Есенова.

Трудовой путь начал в 1992 инженером-химиком в акционерном обществе «Каражанбасмунай».

В 1998-2000 годах - ведущий специалист Мангистауского областного управления образования, в 2005-2010 годах - заместитель начальника департамента образования Мангистауской области, начальник управления образования Мангистауской области, советник акима Мангистауской области.

В 2010-2012 годах - заместитель акима Мангистауской области.

В 2012-2015 годах - первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан», заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан», советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан».

С 2015 года - секретарь партии «Nur Otan».

В 2019-2020 годы - заместитель акима Мангистауской области.

В 2020-2021 годы - советник министра информации и общественного развития РК.



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