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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 5174

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 9 мая 2021 года. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Новое постановление обуликовали в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

В нем говорится, что с 9 мая разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15 процентов. Объектам общественного питания разрешено работать до 24:00 часов при заполняемости зала не более 50 процентов, но не более 50 мест. Разрешена работа торговых центров, рынков, кинотеатров, объектов культуры, салонов красоты и других объектов предпринимательства.

Другие изменения постановления можно посмотреть и скачать здесь.



Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области
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Комментарии ( 4 )

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Горожанин (Посетители) Сегодня, 23:15
Цитата: Исатай
По сути это вообще не рабочий пункт постановления. Чисто на откуп руководителя.


Абсолютно точно. Нерабочий он в силу своей неоднозначности. А руководителя можно всегда наказать, так как трактовка "от вольного". Это если проверят.

И все-таки, мне реально интересно: такие "шедевры формулировок" рождаются специально, чтобы можно было трактовать как хочешь, или в силу, как бы по-толерантнее выразиться, недопонимания смысла собственной фразы? Сдается мне, все-аки, имеет место второй случай ...
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 21:03
В тему коронавируса Как одичалая бюрократия заставляет врачей убивать пациентов. Беседа с И. Гударовым. Вот такое надо слушать и мотать на ус!!!
 
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  • Жанар
 Исатай (Посетители) Сегодня, 21:01
Горожанин,
По сути это вообще не рабочий пункт постановления. Чисто на откуп руководителя. Ибо ни где, ни кто по всему Казахстану, за весь период карантинных мероприятий, ни когда не проверял наличие работников на рабочем месте в процентном соотношении от штатного расписания.
 
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  • Жанар
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 20:44
Всегда поражался косноязычной двойственности формулировок наших законотворцев:
"5) обеспечить перевод 50% на удаленный режим работы и 50% на очный режим работы, работников государственных органов (организации), национальных компании, бизнес-центров и других офисов.
Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате;"

Это значит, 50% отправить домой и еще тех, кто не привит, или отправить 50% из тех, кто не привит ? Если у меня весь персонал привит, я тоже должен отправить 50% домой? А если весь непривит? 50% домой согласно требования этого пункта , но остальные 50% же непривиты, а значит, согласно того же пункта - тоже домой? Получается так, согласно постановления. Хотя на заседании правительства плясали от обратного: привитым можно работать, а не непривитых отправлять ... Очередной перл изящной словесности ....
 
 

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