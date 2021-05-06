Вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области

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Новое постановление обуликовали в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
В нем говорится, что с 9 мая разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15 процентов. Объектам общественного питания разрешено работать до 24:00 часов при заполняемости зала не более 50 процентов, но не более 50 мест. Разрешена работа торговых центров, рынков, кинотеатров, объектов культуры, салонов красоты и других объектов предпринимательства.
Другие изменения постановления можно посмотреть и скачать здесь.
В нем говорится, что с 9 мая разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15 процентов. Объектам общественного питания разрешено работать до 24:00 часов при заполняемости зала не более 50 процентов, но не более 50 мест. Разрешена работа торговых центров, рынков, кинотеатров, объектов культуры, салонов красоты и других объектов предпринимательства.
Другие изменения постановления можно посмотреть и скачать здесь.