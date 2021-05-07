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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 709

Звание полковника впервые присвоили женщине в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау

В Мангистауском департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) звание полковника впервые присвоили женщине. 18 новых сотрудников региональной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ приняли присягу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Фото предоставлено пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Торжественное собрание в ДЧС Мангистау состоялось вчера, 6 мая, в преддверии Дня защитника Отечества и в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Во время собрания озвучили приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Согласно ему, подполковнику гражданской защиты Анаре Тусиной, начальнику управления кадровой политики, досрочно присвоили специальное звание – полковник гражданской защиты. В Мангистауском гарнизоне это первая женщина, получившая звание полковника, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник департамента вручил награды личному составу структурных и подведомственных подразделений. Старшине гражданской защиты, командиру отделения СПЧ №2 Бекбулату Нурсултанову вручили медаль «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» («За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

- Помимо этого капитана гражданской защиты, главного специалиста ДЧС Назара Тенелхана наградили грамотой МЧС РК, а сержанта гражданской защиты, старшего пожарного-спасателя СПЧ №2 Абая Джиенкулова – благодарственным письмом МЧС РК, - добавили в пресс-службе.

В этот же день в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области состоялась торжественная церемония принятия присяги.

- Клятву на верность Родине и её народу дали 18 сотрудников службы пожаротушения и её подразделений, - сообщили в ведомстве.

Звание полковника впервые присвоили женщине в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау

Звание полковника впервые присвоили женщине в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау

Звание полковника впервые присвоили женщине в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау



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