Звание полковника впервые присвоили женщине в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау

Торжественное собрание в ДЧС Мангистау состоялось вчера, 6 мая, в преддверии Дня защитника Отечества и в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.- Во время собрания озвучили приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Согласно ему, подполковнику гражданской защиты Анаре Тусиной, начальнику управления кадровой политики, досрочно присвоили специальное звание – полковник гражданской защиты. В Мангистауском гарнизоне это первая женщина, получившая звание полковника, - сообщили в пресс-службе ведомства.Начальник департамента вручил награды личному составу структурных и подведомственных подразделений. Старшине гражданской защиты, командиру отделения СПЧ №2 Бекбулату Нурсултанову вручили медаль «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» («За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).- Помимо этого капитана гражданской защиты, главного специалиста ДЧС Назара Тенелхана наградили грамотой МЧС РК, а сержанта гражданской защиты, старшего пожарного-спасателя СПЧ №2 Абая Джиенкулова – благодарственным письмом МЧС РК, - добавили в пресс-службе.В этот же день в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области состоялась торжественная церемония принятия присяги.- Клятву на верность Родине и её народу дали 18 сотрудников службы пожаротушения и её подразделений, - сообщили в ведомстве.