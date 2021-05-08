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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 705

Военный самолет посадили на трассе в Мангистау: Пилот рассказал о сложности приземления

На трассе Актау-Жанаозен 9 апреля в ходе учений приземлился 23-тонный военно-транспортный самолёт. Посадка воздушного транспорта на проезжую часть происходила впервые в истории Казахстана. Бахтияр Акмурзинов, пилот самолёта, признался, что для него подобный маневр стал своеобразной проверкой, передает Newtimes.kz.

Бахтияр Акмурзинов. Фото с сайта newtimes.kz
Во время учений, проходивших в Мангистауской области в апреле этого года, на трассе Актау-Жанаозен приземлился военно-транспортный самолет. Управлял транспортным средством командир алматинской воинской части 53975 Бахтияр Акмурзинов, который впервые в отечественной истории сумел посадить самолет не на взлетно-посадочной полосе, а на проезжей части. Для него это стало своеобразным испытанием.

Корреспондент Newtimes.kz связалась с командиром экипажа С-295 Бахтияром Акмурзиновым и узнала, каково это - управлять воздушным судном вне стандартных условий, учитывая не единичные крушения военных вертолетов.

Военный самолет посадили на трассе в Мангистау: Пилот рассказал о сложности приземления


- Это была штатная посадка согласно учениям, которые проводились для того, чтобы летный состав имел навыки работы на неподготовленной полосе, в нашем случае на аэродромном участке автомобильной дороги. В истории авиации Казахстана это первый такой маневр. Перед нами посадку и взлет на другом военном судне совершил наш главнокомандующий. В принципе, ничего сложного в том, чтобы посадить самолет, нет. Единственное, психологически напрягаешься, поскольку понимаешь, что это не специально подготовленный участок, а дорога, за обочинами которой кювет, - сказал Бахтияр Акмурзинов.

Бахтияру Акмурзинову 30 лет и военный летчик сумел в таком возрасте совершить подобный маневр. Полученные знания в карагандинской республиканской военной школе-интернате и в военном учебно-научном центре ВВС военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Российская Федерация), а также наставления от старших и опытных летчиков позволили командиру экипажа собраться с мыслями и выполнить поставленную задачу на «отлично».

- При посадке воздушного судна, независимо от того, какое оно - гражданское или военное - риск есть всегда. Относительно приземления на трассе, где есть кюветы, скажу, что в случае усиления бокового ветра и неопытности летчика могут возникнуть аварийные ситуации. На аэродромах предусмотрены боковые и концевые полосы безопасности, - пояснил летчик.

Еще в детстве у Бахтияра Акмурзинова взор всегда притягивали пролетающие в небе военные самолеты. И еще тогда, будучи мальчишкой, он невольно задумывался над тем, а сможет ли он покорить воздушное пространство на железной птице. Постепенно Бахтияр двигался к намеченной цели, а сегодня, когда уже достиг определенных успехов в работе, воспитывает у своих детей чувство преданности к мечте.

Напомним, 9 апреля военный самолет сел на трассе Актау-Жанаозен. Видео с места события запечатлели очевидцы.



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Комментарии ( 1 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 19:58
Хвалебные оды прекращайте. Это специальный участок под ВПП.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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