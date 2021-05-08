Ночную подводную охоту в Каспийском море сняли на видео

Скриншот видеоматериала
Видео с подводной охотой в ночное время суток появилось 7 мая.
Автор видео Акылбек Джалгасбаев рассказал, что погружался в воду в 4 микрорайоне Актау. Ночная охота для него кажется более экстремальной, чем при дневном свете.
- Плывешь во мраке и только свет твоего фонаря - завораживающе и пугающе. Риски большие нырять ночью - можно попасть в сети, зацепиться ружьем ненароком. Ныряем в священный месяц Рамадан только ночью - после совершения всех обрядов. Решил снять действие на видео, - рассказал Акылбек Джалгасбаев.
Автор видео Акылбек Джалгасбаев рассказал, что погружался в воду в 4 микрорайоне Актау. Ночная охота для него кажется более экстремальной, чем при дневном свете.
- Плывешь во мраке и только свет твоего фонаря - завораживающе и пугающе. Риски большие нырять ночью - можно попасть в сети, зацепиться ружьем ненароком. Ныряем в священный месяц Рамадан только ночью - после совершения всех обрядов. Решил снять действие на видео, - рассказал Акылбек Джалгасбаев.
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