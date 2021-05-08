Термитов снял на видео житель Жанаозена

Видео с термитами в Жанаозене опубликовали в Сети 8 мая. Насекомых сняли на одном из производственных объектов города.Отдел жилищной инспекции Жанаозена прокомментировал ситуацию.- На видео - производственный цех. Рекомендуем использовать средства «Сиперметрин и «Агран» в жидком виде, лучше заключить договор с местным ТОО «Дезинфекция» и обработать объект полностью. Наш отдел дезинфекцию проводит только в многоэтажных домах, - пояснили в отделе жилищной инспекции Жанаозена.