Термитов снял на видео житель Жанаозена

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видео с термитами в Жанаозене опубликовали в Сети 8 мая. Насекомых сняли на одном из производственных объектов города.
Отдел жилищной инспекции Жанаозена прокомментировал ситуацию.
- На видео - производственный цех. Рекомендуем использовать средства «Сиперметрин и «Агран» в жидком виде, лучше заключить договор с местным ТОО «Дезинфекция» и обработать объект полностью. Наш отдел дезинфекцию проводит только в многоэтажных домах, - пояснили в отделе жилищной инспекции Жанаозена.
Отдел жилищной инспекции Жанаозена прокомментировал ситуацию.
- На видео - производственный цех. Рекомендуем использовать средства «Сиперметрин и «Агран» в жидком виде, лучше заключить договор с местным ТОО «Дезинфекция» и обработать объект полностью. Наш отдел дезинфекцию проводит только в многоэтажных домах, - пояснили в отделе жилищной инспекции Жанаозена.
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