В Мангистау чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

- 9 мая – День Великой Победы - самый дорогой и радостный праздник. Ветераны всегда заслуживают уважения. Мы отдаём дань уважения их заслугам в приближении Великой Победы. Заботясь о ветеранах войны, тыла и труда, мы занимаемся воспитанием молодёжи, - рассказал заместитель командира роты воинской части по воспитательной и идеологической работе, старший лейтенант Копжан Амангельды.

На сегодняшний день в нашей области проживают шесть ветеранов.Военнослужащие Актауского гарнизона побывали в семьях ветеранов Асана Аймагамбетова и Бисена Бокаева.От своего имени военнослужащие вручили им грамоты и цветы с пожеланиями благополучия и долгих лет жизни.Ветераны войны поблагодарили за оказанное внимание и пожелали нашей стране единства и мира.