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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:25

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В Мангистау чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Актауского гарнизона посетили семью ветеранов Великой Отечественной войны Асана Аймагамбетова и Бисена Бокаева.

Фото из доступных источников
На сегодняшний день в нашей области проживают шесть ветеранов.

Военнослужащие Актауского гарнизона побывали в семьях ветеранов Асана Аймагамбетова и Бисена Бокаева.

В Мангистау чествовали ветеранов Великой Отечественной войны


От своего имени военнослужащие вручили им грамоты и цветы с пожеланиями благополучия и долгих лет жизни.

Ветераны войны поблагодарили за оказанное внимание и пожелали нашей стране единства и мира.

В Мангистау чествовали ветеранов Великой Отечественной войны


- 9 мая – День Великой Победы - самый дорогой и радостный праздник. Ветераны всегда заслуживают уважения. Мы отдаём дань уважения их заслугам в приближении Великой Победы. Заботясь о ветеранах войны, тыла и труда, мы занимаемся воспитанием молодёжи, - рассказал заместитель командира роты воинской части по воспитательной и идеологической работе, старший лейтенант Копжан Амангельды.



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