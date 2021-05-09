Оркестр записал необычное поздравление для жителей Актау

- От лица Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева от всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы! День Победы - священный праздник для каждого поколения, живущего мирно. Подвиг предков, сражавшихся за свободу, никогда не будет забыт. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы. Примите нашу песню, - обратились музыканты.

Музыканты исполнили известную композицию Давида Тухманова «День Победы».Дирижёром выступил отличник культуры Адиль Бестембеков. Исполнил песню Серижан Масжанов.