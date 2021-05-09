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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:02

Просмотров: 653

Байкеры открыли мотосезон в Актау

Официальное открытие мотосезона-2021 прошло у базы отдыха «Комарово».

Открытие мотосезона-2021. Фото Рашида Исмагилова
Мероприятие в Актау посетили байкеры из Атырау и Уральска.

Байкеры открыли мотосезон в Актау


- Да, нас много - в пяти городах. И, пожалуй, мы один из самых больших клубов в стране. Но на самом деле мы не гонимся за количеством. Сама идея находит отклик. Главное — это друзья, единомышленники. Мы находим друзей в разных городах, и в другой ситуации, возможно, мы бы так не встретились. Все хорошие ребята. Дорога сводит нас в клубе, где мы начинаем узнавать, как здорово быть вместе, как здорово друг друга поддерживать. И даже просто позвонить из другого города, и расстояние в 1000 километров сокращается до расстояния вытянутой руки, - поделился президент мотоклуба «Wheels Brothers» Олег Шмаль.


В октябре этого года байкеры отделения «Wheels Brothers» в Актау будут праздновать свой первый день рождения.




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