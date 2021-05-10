И стыд, и срам: Люди справляют нужду за туалетом на набережной в Акшукуре

- По каким причинам он не работает, раз его построили. Люди круглый год гуляют на набережной и справлять нужду им приходится за туалетом. Куда это годится, а ещё Мангистау - морская столица!? - возмущается Нурдаулет.

Видео с нефункционирующим туалетом в праздничный день 9 мая отправил местный житель Нурдаулет.По его словам, власти благоустроили набережную в Акшукуре, предусмотрели общественный туалет, но он оказался нерабочим.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.