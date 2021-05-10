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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:15

Просмотров: 1017

И стыд, и срам: Люди справляют нужду за туалетом на набережной в Акшукуре

В связи с неработающим общественным туалетом отдыхающим приходится «ходить по нужде» за него.

Кадр видео
Видео с нефункционирующим туалетом в праздничный день 9 мая отправил местный житель Нурдаулет.

По его словам, власти благоустроили набережную в Акшукуре, предусмотрели общественный туалет, но он оказался нерабочим.

- По каким причинам он не работает, раз его построили. Люди круглый год гуляют на набережной и справлять нужду им приходится за туалетом. Куда это годится, а ещё Мангистау - морская столица!? - возмущается Нурдаулет.


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Комментарии ( 3 )

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-2
  • Феникс
  • lenin
 Не поддерживаю Поддерживаю
Дизель (Посетители) Сегодня, 11:47
Цитата: Тина
Давно ли в городе все туалеты стали рабочими, что вы за Акшукур взялись?!

Даже если будут туалеты рабочими в городе, всё равно будут "ходить" ЗА, туалет.
Таков минталитет "коренных" жителей, и не за экономии денег...Привычка!.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Феникс
  • Expert
  • Дизель
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:45
В Актау будет то же самое, если на остановках влепят туалеты!
И кому только этот бред приснился?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 302847066
  • Ну Ну
  • Pavelmwest
  • Expert
  • lenin
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:20
Давно ли в городе все туалеты стали рабочими, что вы за Акшукур взялись?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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