И стыд, и срам: Люди справляют нужду за туалетом на набережной в Акшукуре

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Видео с нефункционирующим туалетом в праздничный день 9 мая отправил местный житель Нурдаулет.
По его словам, власти благоустроили набережную в Акшукуре, предусмотрели общественный туалет, но он оказался нерабочим.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.
По его словам, власти благоустроили набережную в Акшукуре, предусмотрели общественный туалет, но он оказался нерабочим.
- По каким причинам он не работает, раз его построили. Люди круглый год гуляют на набережной и справлять нужду им приходится за туалетом. Куда это годится, а ещё Мангистау - морская столица!? - возмущается Нурдаулет.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.