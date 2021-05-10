С лёгким паром! В Жанаозене задержали девять девушек лёгкого поведения

Девушек лёгкого поведения задержали в Жанаозене 7 мая.- Их обнаружили в привокзальной сауне и в одной из городских бань. Арендаторов бани ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, - сообщили в полиции.Участковые инспекторы задержали девять девушек от 18 до 39 лет. Все они приехали из Шымкента и Тараза.- Девушек поставили на учёт в управлении полиции Жанаозена, - добавили в пресс-службе.