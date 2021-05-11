Коронавирус зарегистрировали у 13 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1766 заболевших с положительными результатами ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2329 человек, из них 68 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных случаев.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2329 человек, из них 68 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных случаев.
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