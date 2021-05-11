В Актау капитан полиции нашел пропавшую девочку

Фото пресс-службы ведомства

Вчера вечером, 10 мая, в 17:45 на пульт оператора «102» управления полиции Актау поступил вызов о том, что потерялась девочка семи лет.



- После чего был ориентирован весь личный состав полиции Мангистауской области. Инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Азамат Сынабаев при розыскных мероприятиях нашел девочку. Ребёнок жив и здоров, передан в руки родителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.



При беседе с девочкой выяснилось, что она вышла с дополнительных занятий, не дождалась родных и поехала на автобусе, однако уехала по ошибке в другом направлении.



Отец несовершеннолетней поблагодарил сотрудника полиции за его оперативную работу.