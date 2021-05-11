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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 924

В Актау капитан полиции нашел пропавшую девочку

Заявление о пропаже семилетней девочки поступило в управление полиции Актау вечером 10 мая. Инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Азамат Сынабаев при розыскных мероприятиях нашел девочку и передал родителям. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Вчера вечером, 10 мая, в 17:45 на пульт оператора «102» управления полиции Актау поступил вызов о том, что потерялась девочка семи лет.

- После чего был ориентирован весь личный состав полиции Мангистауской области. Инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Азамат Сынабаев при розыскных мероприятиях нашел девочку. Ребёнок жив и здоров, передан в руки родителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При беседе с девочкой выяснилось, что она вышла с дополнительных занятий, не дождалась родных и поехала на автобусе, однако уехала по ошибке в другом направлении.

Отец несовершеннолетней поблагодарил сотрудника полиции за его оперативную работу.



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