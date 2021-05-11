В Мангистау от COVID-19 привились 32 912 человек

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По данным пресс-службы здравоохранения области, вчера, 10 мая, в регионе первым компонентом вакцины привиты 222 человека. Из них 25 человек прививку получили в Актауской городской поликлинике №1, в Актауской городской поликлинике №2 – 10 человек, в Жанаозенских городских поликлиниках №1,2,3 – 35 человек, в Бейнеуской районной больнице - пять человек, в Мангистауской районной больнице – 70, в Тупкараганской больнице - 10, в клинике «Ясин» - 25 человек, в медицинском центре «Нейрон» - пять человек, в клинике «Нейрон-Өзен» - пять человек, в клинике «Сенім» - 10 и в медицинской клинике «Sofie Medgroup» - 22 человека.



Вторым компонентом вакцины привиты 390. В медицинской клинике «Нейрон» - 40 человек, в Актауской городской поликлинике №1 – 55 человек, в Актауской городской поликлинике №2 – 50 человек, в Жанаозенских городских поликлиниках №1,2,3 - 75 человек, в Мунайлинской больнице - 15, в Бейнеуской больнице - 10, в Каракиянской больнице - 20, в Тупкараганской больнице - 30, Жетыбайской сельской больнице – пять человек, в клинике «Медикер Каспий» - пять, в клинике «Сенім» - 20, в клинике «Ясин» - 50 человек и в медицинской клинике «Sofie Medgroup» - 15 человек.



- Таким образом, с начало вакцинации по области общее количество привитых первым компонентом составляет 32 912 человек. Остаток вакцины 34 050 доз. Вторым компонентом привиты 11 176. Остаток вакцины - 9115 доз, - отметили в пресс-службе ведомства.



На 11 мая текущего года по области функционируют 38 прививочных пунктов, из них шесть - передвижные. Передвижные пункты функционируют по следующим адресам: гипермаркет «Дина», областной центр крови, «Сары» базар, «МАЭК-Казатомпром», набережная в 15 микрорайоне и «Бейнеу-Стадион».



- Сделать прививку на одном из них может любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом. Процедура является бесплатной, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.