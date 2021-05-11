В порт Курык прибыл новый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром «Азербайджан»

Фото пресс-службы ведомства
Головной пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан», который 7 мая 2021 года отправился из порта Баку, расположенного в Аляте, прибыл в порт Курык 8 мая, сообщила пресс-служба Азербайджанского Каспийского морского пароходства (АКМП, ASCO).
Паром был построен на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard по проекту Морского инженерного Бюро.
В порту Курык состоялась торжественная встреча судна. В мероприятии приняли участие глава генерального консульства Азербайджана в Актау (Казахстан) Эльмар Мамедов, заместители акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и Абзал Мендибаев, глава администрации морского порта Казахстана Нурбол Ерманов и директор порта Курык Серик Ахметов.
Официальные лица Казахстана поздравили капитана Аяза Пирмурадова с первым выходом в море на судне «Азербайджан» типа Ro-Pax. Участники мероприятия подчеркнули, что первый выход нового судна именно в направлении порта Курык является значимым событием для всей Мангистауской области.
В свою очередь, глава генерального консульства Азербайджана в Актау (Казахстан) Эльмар Мамедов отметил, что построенный и сданный в эксплуатацию в Азербайджане паром внесет вклад в эффективную деятельность Транскаспийского международного транспортного маршрута, который является частью транспортного коридора Восток-Запад.
Как сообщала ранее пресс-служба Морского Инженерного Бюро (проектанта), Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard сдал головной 155-метровый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан» (строительный номер 108) 1 марта 2021 года.
Новый паром «открытого» типа проекта CNF18C предназначен для перевозки 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, грузовых автомобилей (50 автопоездов), включая опасные грузы, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и с бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.
Судно проекта CNF18C перевозит опасные грузы на открытой верхней палубе в соответствии с положениями Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) и национальных Правил морской перевозки опасных грузов (Правил МОПОГ).
В целом судно проекта CNF18C представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, с двумя грузовыми палубами.
Для размещения пассажиров предназначаются две улучшенные двухместные каюты с санузлом и 24 двухместные (конвертируемые в четырёхместные) каюты.
Дальность плавания около 2500 миль. Автономность судна по запасам топлива и масла (в ходовом режиме) - 10 суток.
Паром был построен на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard по проекту Морского инженерного Бюро.
В порту Курык состоялась торжественная встреча судна. В мероприятии приняли участие глава генерального консульства Азербайджана в Актау (Казахстан) Эльмар Мамедов, заместители акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и Абзал Мендибаев, глава администрации морского порта Казахстана Нурбол Ерманов и директор порта Курык Серик Ахметов.
Официальные лица Казахстана поздравили капитана Аяза Пирмурадова с первым выходом в море на судне «Азербайджан» типа Ro-Pax. Участники мероприятия подчеркнули, что первый выход нового судна именно в направлении порта Курык является значимым событием для всей Мангистауской области.
В свою очередь, глава генерального консульства Азербайджана в Актау (Казахстан) Эльмар Мамедов отметил, что построенный и сданный в эксплуатацию в Азербайджане паром внесет вклад в эффективную деятельность Транскаспийского международного транспортного маршрута, который является частью транспортного коридора Восток-Запад.
Как сообщала ранее пресс-служба Морского Инженерного Бюро (проектанта), Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard сдал головной 155-метровый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан» (строительный номер 108) 1 марта 2021 года.
Новый паром «открытого» типа проекта CNF18C предназначен для перевозки 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, грузовых автомобилей (50 автопоездов), включая опасные грузы, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и с бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.
Судно проекта CNF18C перевозит опасные грузы на открытой верхней палубе в соответствии с положениями Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) и национальных Правил морской перевозки опасных грузов (Правил МОПОГ).
В целом судно проекта CNF18C представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, с двумя грузовыми палубами.
Для размещения пассажиров предназначаются две улучшенные двухместные каюты с санузлом и 24 двухместные (конвертируемые в четырёхместные) каюты.
Дальность плавания около 2500 миль. Автономность судна по запасам топлива и масла (в ходовом режиме) - 10 суток.
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