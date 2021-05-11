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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 142

Последний звонок для выпускников Актау пройдет в традиционном формате

Окончание учебного года будут отмечать во дворах школ на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает акимат Актау.

Фото из архива
Последний звонок прозвенит 25 мая традиционно для выпускников 9 и 11 классов, которые обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года.

Мероприятие будет проводиться во дворах школ при строгом соблюдении санитарных требований.

- В этом году в Актау 11-й класс окончат 1956 выпускников, из них 1883 школьника из дневной, 72 - вечерней, один из частной школы. На «Алтын белгі» претендуют 46 выпускников, на аттестат с отличием - 73. Девятый класс окончат 3332 учащихся, из них 3290 - дневные, 17 - вечерние, 25 - из частных школ. Среди учащихся 123 выпускника претендуют на аттестат с отличием, - отметили в городском акимате.



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