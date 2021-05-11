Последний звонок для выпускников Актау пройдет в традиционном формате

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Последний звонок прозвенит 25 мая традиционно для выпускников 9 и 11 классов, которые обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года.



Мероприятие будет проводиться во дворах школ при строгом соблюдении санитарных требований.



- В этом году в Актау 11-й класс окончат 1956 выпускников, из них 1883 школьника из дневной, 72 - вечерней, один из частной школы. На «Алтын белгі» претендуют 46 выпускников, на аттестат с отличием - 73. Девятый класс окончат 3332 учащихся, из них 3290 - дневные, 17 - вечерние, 25 - из частных школ. Среди учащихся 123 выпускника претендуют на аттестат с отличием, - отметили в городском акимате.